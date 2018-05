Se billedserie Der skal solide håndværkerhænder til for at få genetableret en pæn campingplads i Vig. Foto: Martin Hoffmann Kønig

Kurts livsværk skal sælges

Odsherred - 10. maj 2018 kl. 19:58 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Forleden besøgte 77-årige Kurt Nielsen sit livsværk på Ravnsbjergvej i Vig. I 25 år har han drevet Vig Camping. Indtil for tre år siden sammen med sin kone Rita. Da hun døde var han, sammen med en pladsmand, ene mand om campingpladsen, men i oktober blev han ramt af to blodpropper, og nu er helbredet ikke længere til at drive campingplads.

Han bor nu på et lokalt plejecenter, og selvom han, ifølge svogeren, Per Leopold, var glad for at hilse på nogle af pladsens fastliggere, så skal campingpladsen sælges.

Græsset er magthaveren, der har overtaget den triste minigolfbane, beboelseshuset står og ser slidt ud mod indkørslen mens den afskallede kioskbygnings seneste åbningsdag fortaber sig i kalenderen.

Bag træerne kan man ane, at der holder nyere campingvogne, og selvom man ikke tror det, så er der faktisk stadig gang i Vig Camping.

Lige under to millioner kroners risikovillig kapital skal man have råderet over, men så får man også godt seks hektar campingplads med 125 campingpladser, og fastliggere er der et halvt hundrede af, og selvom pladsen i den grad trænger til nogle hænder, der er skruet håndværkerrigtigt på, så er der en sikker indkomst at starte på. For når Vig Festivalen løber af stablen til juli, er der udsolgt på campingpladsen.

Ejendomsmægler Tina Pilegaard, fra Realmæglerne i Odsherred, har ikke tidligere haft en campingplads til salg, og det har givet nogle problemer med prisfastsættelsen, men da hun hørte, at en konsulent havde givet familien forhåbninger om op til fem millioner kroner for pladsen, vidste hun, at det var en gal vej, og selvom hun mener at have fundet det rigtige prisleje på under to millioner kroner, og der allerede har været mange interesserede, så er der stadig ikke fundet en køber.

- Det er jo en aktiv campingplads, der godt nok skal opdateres, og der mangler et vist serviceniveau, men der er mange muligheder og med 125 campingpladser og en større beboelsesejendom på 165 m2 samt en gildesal, så er der mange muligheder, siger hun til dagbladet Nordvestnyt.