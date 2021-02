Se billedserie Når man lægger det 50 meter lange fiskenet fladt ud på Esterhøj og påmonterer skrald og lys i en komposition, så det bliver et kunstværk, vil det på afstand ligne et lys-væsen, der kravler på bakken, håber kunstneren Maj D. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Kunstværk i naturen: De lægger net ud og prøver at indfange Esterhøj

Odsherred - 11. februar 2021 kl. 20:43 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen

Når man står oppe på bronzealderhøjen Esterhøj i Høve, 89 meter over havets overflade, og landskabet åbner sig i panorama-udsigt med udsyn over Sejerøbugten - oppe hvor Genforeningsstenen fra 1920 hvisker om fællesskab og tilhørsforhold, har man lov til at drømme stort og anderledes.

Det gør kunstneren Maj D fra Sjællands Odde og geo­log Jakob Walløe Hansen fra Geopark Odsherred, der er partnere i det kommende kunstprojekt »Kystværk«.

Tirsdag besteg de Esterhøj i blæst og kulde, udstyret med et 50 meter langt, gammelt fiskegarn, fundet på en strand på Sjællands Odde; for at undersøge, om højen vil kunne bruges som placering for det kommende land-art-projekt.

Et kunstværk, anbragt i naturen i en periode, kreeret af indsamlet, sorteret strand-skrald, der monteres på fiskegarnet.

Værket skal efter planen afsløres til Geopark Festival den 3. juli.

- Vi drømmer om at få tilladelse til at bruge Esterhøj til værket. Det så fantastisk ud, da vi foldede nettet ud og lagde det fladt på jorden, som et tæppe, så det følger overfladen.

- Bakken danner på den måde »kroppen« i værket. Der er nogle virkelig flotte linjer i landskabet forklarer Maj D.

Tanken er, at der på fiskenettet fastgøres indsamlet, farvesorteret strand-skrald i en kunstnerisk komposition - med påmonteret lys.

- Det kunne blive en slags lys-væsen, 50 meter langt, der kravler og snor sig op ad bakken. Det vil kunne blive rigtigt flot på Esterhøj, så vi håber, vi får lov til det. Men ellers må vi ud og finde et andet godt sted, siger Maj D.

Miljøministeriets Strandoprydningspulje giver Maj D og Geopark Odsherred 176.000 kr. i støtte til et skrald-opsamlingsprojekt, der skal finde sted 18. april som led i den landsdækkende Affaldsindsamlingen - Danmarks Naturfredningsforenings årlige indsamling af affald i naturen.

Håbet er at kunne få 200 frivillige i gang med at samle skrald på 14 Odsherred-strande.

Pengene fra Miljøministeriet skal blandt andet bruges på baljer, containere, vægte og gribetænger i forbindelse med projektet.

Affaldet sorteres, og derefter vil Maj D håndplukke materialer, som kan bruges til landart-værket.

Kunstneren skal nu i gang med at planlægge, hvordan landart-værket skal opbygges, og efter skrald-indsamlingen begynder hun arbejdet på sit værksted.

Jakob Walløe Hansen fra Geopark Odsherred håber, ligesom Maj D, at få lov til at benytte Esterhøj til værket.

- Det vil virkelig blive synliggjort flot på Esterhøj og kunne ses på lang afstand, når man kommer kørende. En god fortælling om skraldet, der bliver fjernet fra Odsherreds strande og bliver til et kunstværk i naturen.