Borgmester Thomas Adelskov (S) indviede i 2013 Asnæs BK?s kunstgræsbane. Fodboldklubberne i Odsherred ser meget gerne, at der kommer flere kunststofbaner. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Kunststofbaner for 6,6 mio. på ønskelisten

Odsherred - 06. juni 2018 kl. 07:11 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Forvaltningen i Odsherred Kommune har regnet på otte fodboldklubbers fælles ønske om anlæg af to kunstgræsbaner. 6,6 mio. kroner vil det koste at etablere to kunstgræsbaner.

Det fremgår af et notat, som kultur-og folkeoplysningsudvalget har fået. Udvalget mødes torsdag for at tale om ønskerne til næste års budget. Otte fodboldklubber har fremsendt et fælles ønske om, at kommunen skal investere mere i fodboldbaner.

Klubberne peger i deres oplæg på to modeller. Førsteprioriteten handler om at etablere en kunstgræsbane i Fårevejle samt en tilsvarende bane i det nordlige Odsherred. Det vil koste 6,6 mio. kr., og hertil kommer en udgift på 450.000 kr. om året til vedligeholdelse af banerne. Notatet gør opmærksom på, at klubberne i dette regnestykke ikke bidrager til finansieringen.

Asnæs BK har i dag en kunstgræsbane. De otte klubber, inklusiv Asnæs BK, har et sekundært ønske om, at kommunen overtager denne bane. Dette vil koste 1,2 mio. kr. Samtidig ønsker klubberne, at banen bag Solvognen i Højby bliver udvidet. Dette vil koste 1,3 mio. kr. Den samlede udgift til det sekundære forslag bliver altså 2,5 mio. kr. Fodboldklubberne gør opmærksom på, at der tidligere er afsat penge til formålet. ta