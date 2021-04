Kunststofbane er tættere på nu

Med et ok til at give FK Odsherred et ekstraordinært anlægstilskud på 248.878 kroner er en kunststofbane i Vig kommet tættere på.- Vi har kunnet finde pengene til kunststofbanen i Vig i vores kasse ved at omprioritere lidt, fortæller formanden for kultur- og folkeoplysningsudvalget i Odsherred Kommune, Gitte Hededam (S).