Kunstneriske oplevelser i Arta 22

De besøgende blev lukket ind under corona-sikre former, da Galleri Arta 22 lørdag formiddag åbnede dørene til en fernisrering med tre kunstnere.

- Med coronaen i foråret var der jo lidt mere tid, og så begyndte jeg at prøve at se, hvad der skete med materialet, hvis formatet blev større. Det er blevet en skulptur, og de skulpturelle ting er de sjoveste at lave, siger Jette Jul Stenbæk.