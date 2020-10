Kunstneren Udo P. Leis er tilbage: 195 vandkander i et stort klima-kunstværk

Den tyske installations-kunstner Udo P. Leis er i efterårsferien tilbage i Odsherred (her fotograferet ved Klint til Geopark Festival 2018) i projektet »For meget og for lidt - Zuviel und zu wenig«. Projektet tager afsæt i Udo P. Leis og hans klima-installation med 195 zink-vandkander, en kande per land på kloden. Foto: Stefan Andreasen