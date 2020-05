Se billedserie Sophia Borowska, der har boet og arbejdet i Kunstkollektivet 8B i Unnerud under corona-krisen, tager chancen og sætter sin udstilling op i PakhusGalleriet i Nykøbing Sjælland, selvom ingen ved, om der kan åbnes for publikum. Privatfoto

Kunstner tager chancen med udstilling: Bliver den åbnet eller ej?

Odsherred - 06. maj 2020 kl. 17:15 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Her i corona-krisen er der tomt og nedlukket i galleriet i Kulturhus Pakhuset i Nykøbing. Nul kunstudstilling, nul publikum.

Alligevel har den canadiske tekstilkunstner Sophia Borowska valgt at sætte sin udstilling med tre-dimensionelle billedvævninger op; i håb om at der igen snart bliver åbnet for gæsterne i PakhusGalleriet.

Sophia Borowska har boet og arbejdet i Kunstkollektivet 8B - et artist-in-residence i Odsherred-landsbyen Unnerud - under hele corona-krisen og rejser hjem til Canada den 9. maj.

- Hun har valgt at tage chancen og hænge sin udstilling op på anden sal i PakhusGalleriet, vel vidende at vi risikerer, at der ikke kan komme nogen ind for at se den, siger kulturhusleder Jesper Bertelsen.

- Uanset om der bliver åbnet for udstillingen eller ej, har vi aftalt fernisering fredag den 15. maj. Sophia vil under alle omstændigheder være hjemme i Canada på det tidspunkt, så hun deltager online til ferniseringen. Og hvis vi ikke har mulighed for at få levende gæster i PakhusGalleriet den dag, bliver hele ferniseringen sendt online, lover Jesper Bertelsen.

Sophia Borowska bevæger sig i sin kunst i grænselandet mellem billedvævning, objekt-kunst, arkitektur, fotografi og 3D-print.

I sine billedvævninger, hvor hun lader rammen og en del af væve-trådene stå ufærdige tilbage som en påmindelse om den kunstneriske proces, er hun inspireret af arkitektur; specielt den rå, modernistiske strømning brutalisme fra 1950'erne.

Motiverne til vævningerne er hentet i bygningsværker i Nykøbing Sjælland og i Havnebyen på Sjællands Odde, samt i København, blandt andet Panum Instituttet og Herlev Hospital.

I den kunstneriske proces har hun brugt fotografier som i den computer-styrede væv på værkstedet i Kunstkollektivet 8B omsættes til billedvævninger.