Se billedserie Den indiske kunstner Garima Tripathi arbejder på sin skulptur ?Retreat in a Cave? som en del af verdens første verdensmåls-skulpturpark, der skal ligge i Nykøbing. Foto: Stefan Andreasen

Kunstner laver skulptur-hule til afslapning og eftertanke

Odsherred - 06. oktober 2021 kl. 09:13 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen

Nykøbing: Den indiske billedkunstner Garima Tripathi er på arbejdsophold i Kunstkollektivet 8B i Unnerud i Odsherred, hvor hun er ved at færdiggøre sin keramiske skulptur "Retreat in a Cave".

Den skal placeres i den kommende skulpturpark "17 Goals on My Mind", verdens første verdensmål-skulpturpark, som anlægges i 2022 i Anneberg Kulturpark i Nykøbing Sjælland.

Hver af de 17 medvirkende kunstnere forholder sig til ét af FN's verdensmål for bæredygtig udvikling.

Kunstkollektivet 8B, Fonden Geopark Odsherred, Anneberg Kulturpark og Grundejerforeningen Anneberg, samt Odsherred Kommune har indgået et partnerskab om skulpturparken.

Garima Tripathi kommer fra millionbyen Mombay i Indien - en stor kontrast til kunstneropholdet i landsbyen Unnerud.

Hendes skulpturværk er en keramisk hule, der inviterer indenfor til et øjeblik med sund afslapning og hvile i en fortravlet tid.

Kunstkollektivet 8B i Unnerud er i sig selv en hule, hvor kunstneren kan arbejde i fred og ro med sit værk.

- Det er så dejligt at være her. Der er roligt og harmonisk. Med træer, vand og marker lige i nærheden, siger Garima Tripathi.

Landskabets vidder påvirker kunstneren.

Hun tænker mere ekspansivt her end hjemme - det føles mere indelukket i storbyen.

- Det er også dejligt, at man kan arbejde her i 8B uden at blive distraheret af alt muligt, som det sker i storbyen.

- Her bor og arbejder man på det samme sted og bliver forbundet med den kunstneriske proces - holder øje med, at leret tørrer langsomt, som det skal, og man går i gang med den videre forarbejdning på det helt rigtige tidspunkt, fortæller kunstneren.

Hun kan godt lide at arbejde i ler, fordi det rummer tiden og forhistorien, og det er steds-specifikt, gravet op af den lokale jord.

Værket "Retreat in a Cave" har form som et telt, en hule, en grotte. I Mombay har Garima Tripathi opstillet flere hule-skulpturer, inspireret af klippernes struktur og overflade.

- Men i Danmark er der jo ingen klipper, konstaterer kunstneren, som derfor opbygger skulptur-hulen i 30 centimeter lange, rørformede mursten med en diameter på 15 centimeter, som kæmpe-perler på en snor.

Udskæringer i lerets overflade danner relieffer som træernes bark eller plovfurer på marken.

De 150 runde mursten glaseres i beroligende nuancer af blå, okker, grøn og rød.

Alle er forskellige - håndlavede og -dekorerede.

En lokal smed skal lave et skelet af metalstænger, så de 150 mursten kan trækkes på som perler på en snor.

Kunstneren håber, at lokale vil møde op til hendes workshop i Anneberg Kulturpark i Nykøbing Sjælland i efterårsferien og være med til at skære og ridse i ler-overfladen på de runde mursten og på den måde bidrage til værket.

- Folk må skære lige det, de har lyst til, og på helt deres egen måde. Alt er OK. Det er en meditativ proces at arbejde med ler, og hele projektet med hulen er inspireret af meditation.

Man gør ikke en hel masse, mens man mediterer, man sidder roligt og fjerner noget mentalt for at komme i balance med sig selv. I processen med leret fjerner man også noget ved at skrabe og ridse i det, siger Garima Tripathi.

Interesserede er også velkomne til at møde op i keramikværkstedet i Kunstkollektivet 8B og være med til at ridse og skære i murstenene sammen med kunstneren.

Hun har valgt at arbejde med FN's verdensmål nummer tre, der handler om sundhed og trivsel.

- Folk kan stoppe op og se på skulpturen udefra, og de kan give sig selv lov til at gå ind i den, sætte sig på stenen i hulen og trække sig lidt tilbage et øjeblik og slappe af og lytte til sig selv. Bare et øjeblik. Så kan man vende tilbage til samfundet.

- Forskning viser, at krop og sind i harmoni gavner helbredet og kan være med til at forebygge alvorlige sygdomme som kræft, diabetes og hjerte-kar-sygdomme.

- Stress og bekymringer kan være med til at nedbryde kroppen. Mindfulness er en vej for alle, og ofte tillader vi os ikke at være opmærksomme på kroppen midt i travlheden. Mit værk handler om accept af mental sundhed som vigtig i alle menneskers liv, siger Garima Tripathi.

Hun er uddannet hos traditionelle pottemagere i Mumbai og på School of Museum of Fine Arts i Boston i USA.

Hun har været gæstekunstner i Ceramic Studio på Harvard i USA og på kunstner-ophold på Golden Bridge Pottery i Pondicherry i Indien.