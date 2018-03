Kunstnerne i Huset i Asnæs føler sig tvunget til sætte bygningen til salg. Foto: Mik Foto: Mik

Kunsthus sættes til salg

Odsherred - 28. marts 2018 kl. 14:04

På grund af nedgang i kunst-salget over en årrække og problemer med at skaffe nok penge til driften har kunstnerne bag den selvejende institution Huset i Asnæs på en ekstraordinær generalforsamling besluttet at sætte bygningen i Storegade 31 i Asnæs til salg gennem den lokale ejendomsmægler Ivan Eltoft Nielsen.

Som selvejende institution må Huset i Asnæs ikke belåne friværdien. Det er yderst vanskeligt at skaffe fondsmidler til daglig drift, og Huset modtager ikke offentlig støtte.

- Husets kunstnere ser sig nødsaget til at forsøge at sælge bygningen mod at kunne leje den på et åremål, i første omgang fem år. Det sker for at kunne drive Huset fortsat, siger formand Charlotte Krogh, der i et brev orienterer støttekreds-medlemmerne.

Hun har fået oplyst, at ejendommen vil kunne indbringe op mod 1,8 mio. kr., hvis kunstnerne indgår en fem-årig lejekontrakt.

- I dagligdagen har Huset i Asnæs svært ved at omsætte nok kunst til at kunne have vores dygtige daglig leder Mie Thorning Christensen ansat. Men vi må erkende, at mange af Husets kunstnere er oppe i årene, så vi kan ikke passe Huset selv i turnus, som vi forsøgte i en periode.

- Vores daglige leder arbejder ihærdigt med den vigtige proces at skabe udstillinger med nye udstillere, der tiltrækker et yngre publikum og købere, sideløbende med at Husets kunstnere fortsat er repræsenteret. Huset har stærk opbakning fra gæster, der er kommet her gennem alle årene, men desværre køber de ikke så meget kunst mere, så vi er nødt til at tiltrække nye købere, siger formanden.

Hun understreger, at der ikke er tale om et tiggerbrev til støttekredsen.

- Det er en vigtig information til nogle mennesker, der har støttet os altid ved at købe vores kunst. Men det er da klart, at vi vil blive glade for alle donationer til den fortsatte drift af Huset, siger formanden.

Huset i Asnæs har siden starten i 1973 formidlet kunst fra det professionelle kunstmiljø.

- Det vil vi meget gerne forpligte os til i fremtiden, siger formanden.