Kunsthåndværker-marked med restriktioner: Gå dig en tur, hvis der er lang kø

- Det bliver helt sikkert på visse tidspunkter en udfordring at få folk ind, men i første omgang prøver vi at lade det regulere sig selv uden at lægge tidsbegrænsninger og -bestillinger ind. Vi har gode erfaringer med, at folk er opmærksomme og tænker på hinanden, når de ser, at der er kø ved indgangen, siger kulturhuslederen.