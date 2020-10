Skulptur-stien, der skal belyse og fortolke FN?s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling, skal løbe gennem Annebergparken og Anneberg Kulturpark. Grafik: Anneberg Kulturpark

Kunstfond støtter anlæg af verdens første skulptur-park for 17 verdensmål

Statens Kunstfond støtter Kunstkollektivet 8B's initiativ med at anlægge en skulpturpark for FN's 17 Verdensmål i Nykøbing Sjælland.

Kunstfonden giver 170.000 kr. til at betale de 17 udvalgte kunstnere - ti danske og syv fra udlandet - til forarbejderne. De skal hver især arbejde med ét af verdensmålene for bæredygtig udvikling.

Der er oprettet et partnerskab omkring projektet mellem Kunstkollektivet 8B, Fonden Geopark Odsherred, Anneberg Kulturpark og Grundejerforeningen Anneberg, samt Odsherred Kommune.

Pia Heike Johansen har inviteret kunstnere fra hele verden til at deltage.

De 17 kunstnere vil arbejde i holdbare materialer, der kan tåle vind og vejr. Der er sikret et forskelligartet udtryk på skulptur-stien, men også en vis sammenhæng mellem værkerne, der tilsammen repræsenterer FN's 17 Verdensmål.

- Kunstnerne har alle et rigtigt godt CV. Nogle har et stærkere CV og har været i gang i længere tid. Nogle har ikke et langt CV, men de kommer med ret så originale idéer, som vi tror på, siger Pia Heike Johansen.