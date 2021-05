Spor fra kost, der fejer og foreviger fortiden. Samtidig danser Turón for en ny begyndelse. Tina Scherzbergs tryk »Human to Broom« t.v. og Dorota Mytychs tegning »Taniec Turonia«. PR-foto

Kunst-projekt om livets skrøbelighed - og tilbagevenden som om intet er ændret

Kunsthal Brantebjerg ved Nakke, ét af Odsherreds ældste gallerier, der siden 1979 har præsenteret dansk og international kunst af høj klasse, inviterer lørdag den 22. maj til flere udstillings-åbninger - deriblandt »The Tree is still standing (homage to the Fathers)«, der udspringer af dybe samtaler mellem Tina Scherzberg og Dorota Mytych.