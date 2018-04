Se billedserie Når 6.klasserne næste år træder ind i byrådssalen i Højby og bestemmer, hvad 65.000 kroner skal bruges til, så er det med forslag, der kredser om emnerne kunst og bevægelse. Foto: Marianne Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: Kunst og bevægelse i næste børnebyråd Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kunst og bevægelse i næste børnebyråd

Odsherred - 13. april 2018 kl. 06:33 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når 6.klasserne i Odsherred til næste år skal beslutte, hvordan de vil bruge 65.000 kroner, så er det med udgangspunkt i temaet »kunst og bevægelse«. Det har lokaldemokratiudvalget - efter nogen diskussion - blevet enige om,fortæller formand for udvalget, Vagn Ytte Larsen (S).

- Vi havde mange diskussioner, men blev altså enige om at det skulle være kunst og bevægelse. Vi kan jo nok ikke få det 50/50 men ser jo gerne, at børnene finder ud af at kombinere de to elementer i deres forslag, uddyber formanden.

Der er god tid til at finde på kreative måder at kombinere og fortolke emnet og han håber, at børnene sætter gang i fantasien i idéudviklingsfasen.

- Det kan jo være mange ting. Nu er der jo lidt tid til at tænke over det ude i de unge hoveder.

Det er næste skoleårs 6.klasser, der skal tænke kreativt og finde på forslag til, hvordan pengene skal bruges til fælles bedste.

Pengene er afsat til projektet under lokaldemokratiudvalget og har til formål at lære børn om demokratiets spilleregler.

- Selvom produktet er vigtigt, så er processen nok den allervigtigste i børnedemokrati. De to foregående år har de vist, at de er kanon gode til at lytte til hinanden og til at kombinere forslag og ende ud med et helstøbt forslag, siger Vagn Ytte Larsen.

Årets vinder-forslag var netop et udslag af kompromis mellem flere forslag. en styregruppe arbejder nu sammen med eleverne om at etablere en fodboldgolfbane med graffitivæg og frugttræer på en tidligere boldbane i Asnæs. mani