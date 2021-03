Billedhugger Peter Hesk fortolker Odsherreds bakkede landskaber som et topografisk landkort, der også minder om et abstrakt væsen. Foto: Per Christensen

Kunst i offentligt rum: På opdagelse i porte og passager

Der blev lagt et dogme-benspænd ned over ni lokale kunstnere, da de gik i gang med opgaven at udsmykke ni porte og passager i Algade i Nykøbing Sjælland:

Og man skal gøre en indsats for at opsnuse de ni passager.

Billedhugger Peter Hesk har skabt et topografisk kort over Odsherred i sin væg-fortolkning af landskaber og geologi i en passage.

- Det er et meget personligt tegnet kort, som når man ser det fra et fly. De forskellige højder i landskabet er afsat med forskellige former for træ, fortæller kunsthistorikeren.