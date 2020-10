Dag Aronson ved et køkkenarrangement med udstillede genstande.

Kunst i Huset med mundbind

Lørdag skulle der have været en større fernisering i Huset i Asnæs, men corona-situationen betød, at rødvinsglassene blev rykket udenfor, og at der ikke kunne være så mange forsamlet på samme tidspunkt.