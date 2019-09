kenn Thomsen har som formand for bestyrelsen for Anneberg Efterskole måtte konstatere, at det ikke kan lade sig gøre at slippe af med rygterne om sammenblanding med NV-Pros konkursbo.

Kunne ikke slippe af med rygterne om sammenblanding

»Vi orker ikke mere.« Sådan siger Kenn Thomsen, der er bestyrelsesformand for projektet Anneberg Efterskole, når han skal forklare, hvorfor skolekredsen på et møde torsdag aften besluttede at droppe planerne om at opføre en efterskole i Vibehus i Annebergparken.

Ifølge formanden ramte det »hovedet på sømmet,« da Odsherred Kommune valgte at udbyde Vibehus i et offentligt udbud med en pris èn mio. kr. dyrere end først aftalt med Anneberg Efetrskole. Kenn Thomsen forklarer, at efterskolens idemænd stadig har en villig investor som ville købe Vibehus, men at økonomien med prisforhøjelsen ikke længere hænger sammen med det antal elever, der var budgetteret med.

»Det kan jeg kun ryste på hovedet af, for de fasaner, der blev købt til at gøre klar til at køre vores foodlinje og give eleverne mulighed for at vælge jagt som valgfag, har vi betalt og afregnet, og det har jeg også sendt dokumentation for. Jeg står også helt uforstående over for påstandene om, at vi skulle skylde nogle hundrede tusinde kroner. Så mange penge har vi slet ikke brugt. Jeg må bare konstatere, at vi er fanget i en situation, hvor de her rygter om sammenblanding mellem efterskolen og NV-Pro ikke vil gå væk, og når det så ikke lykkes at få en dialog om det, så har det suget de sidste kræfter ud af os,« siger han til Nordvestnyt.