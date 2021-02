Kunderne væltede ind i lokal sparekasse i 2020

- Jeg synes, vi endnu engang beviser, at vi som lokalt forankret pengeinstitut kan være med til at gøre en forskel. Covid-19 har betydet nedlukning af det meste af samfundet i løbet af 2020, og vores forretningsmodel med fokus på nærvær og tæt kontakt til vores kunder har jo næsten været sat ud af spil i en periode. Alligevel opnår vi en rekordstor tilgang af nye kunder samtidig med, at vi leverer et tilfredsstillende resultat. Det vidner om, at vi selv i meget svære tider er i stand til at omstille os og fortsætte ambitionen om at tiltrække nye kunder og være kundernes foretrukne pengeinstitut i vores markedsområde. Jeg skylder en stor tak til vores kunder for den tillid de viser os, og en stor tak til vores medarbejdere for deres forandrings-parathed, siger han i en udtalelse i forbindelse med årsregnskabet.