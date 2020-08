Dragsholm Sparekasses direktør, Claus Seiling, kan konstatere, at kundestrømmen fortsætter. 527 nye kunder det seneste halvår, er det blevet til for det 150 år gamle pengeinstitut. Foto: Mik

Kunderne strømmer til sparekassen

Næsten tre nye kunder dagligt på seks måneder. Dragsholm Sparekasse er et populært valg blandt private såvel som erhvervslivet. Det fremgår af det halvårsregnskab, som sparekassen offentliggjorde forleden. Her fremgår det at der det senete halve år er kommet 527 nye kunder - en tilgang, som ikke er set lignende gennem flere år, målt på en halvårlig periode.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her