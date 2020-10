Odsherred Kommune håber, at der denne gang kommer flere end to firmaer, der vil byde på at udføre praktisk hjælp til visiterede borgere.

Send til din ven. X Artiklen: Kun to, der bød, og det var alt for få Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kun to, der bød, og det var alt for få

Odsherred - 19. oktober 2020 kl. 10:09 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

I sommer var der udbud på praktisk hjælp til visiterede borgere i kommunen, men der var ikke mange firmaer, der bød sig til. Kun to, og det var alt for få til at kunne kalde det egentlig konkurrence, så nu prøver kommunen endnu engang, og efter at udbudskravene har været til høring hos både ældre- og handicapråd, er de nu klar til at blive ført ud i livet.

Blandt kravene til de firmaer, der skal udføre praktisk hjælp er blandt andet, at personalet skal tale og forstå dansk på et rimeligt niveau, at leverandøren i videst muligt omfang skal tilstræbe, at opgaverne løses af den samme medarbejder, at afløsere er de samme hver gang, og at personalet har mindst 10 hele arbejdsdages relevant uddannelse, hvilket også kræves af eventuelle underleverandører.

Da kravene blev præsenteret i ældrerådet, var der næsten lutter rosende ord, og særligt et krav om, at leverandøren forpligtes til at deltage i møde med ældrerådet, hilses velkommen.

Til gengæld undrer rådet sig over, at Odsherred Kommune skal fungere som tilsynsmyndighed, da de også selv udfører en del af opgaven.

Handicaprådet var som udgangspunkt også godt tilfredse med kravspecifikationerne, men de slår fast, at de kommunale enheder, der også varetager funktionen, skal kunne leve op til de samme krav som eksterne leverandører.