Socialdemokraten Gitte Hededam kritiserede på aftenens byrådsmøde, at det nye erhvervsudvalg alene har mænd som medlemmer. Foto: John Olsen - www.photodan.dk

Kun mænd i nyt udvalg for erhvervsudvikling: Udløste kritik fra Socialdemokrat

Odsherred - 26. januar 2021 kl. 19:41 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

Odsherred Kommunes byråd er helt enige om, at der skal oprettes et stærkt udvalg for at fremme erhvervsudviklingen, og det har byrådet vedtaget.

Men på aftenens byrådsmøde undrede Socialdemokraten Gitte Hededam sig over, at både de seks politisk valgte og de seks erhvervsudpegede medlemmer af udvalget er mænd, og at udvalget derfor alene kommer til at bestå af 12 mænd.

Det kaldte hun et demokratisk underskud, og samtidig med, at hun roste intentionerne bag udvalget, så opfordrede hun til, at man fremover tænker over, hvordan der kan tiltrækkes kvinder til udvalget, og hvordan man kan arbejde sig frem mod en større kønslighed end idag.

Borgmester Thoams Adelskov (S) lovede, at dette vil blive indtænkt, mens Venstres Mathias Hansen »slog« ud efter Gitte Hededam, og sagde, at han var ærgerlig over, at der nu gik »Mee Too« i den vigtige debat om en bedre erhvervsudvikling

Helge Fredslund (V) sagde, at også han studser over, at udvalget alene består af mænd, og han forudså, at også de menensker, der udvalget vil tale med vil være flest mænd.

DFs Paw Pedersen anslog en, formentlig, spøgefuld tone, da han opfordrede til, at udvalget skulle udvides, fordi der ifølge ham findes 76 forskellige slags køn.

Det fik borgmesteren til at slå fast, at debatten var ved at køre af sporet.