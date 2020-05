Kun kram til dem i familiegruppen: Brug for en ny Vallekilde-hilsen

Lørdag den 30. maj fra middag vender eleverne på Vallekilde Højskole tilbage efter at have været væk siden marts i hele samfundets nedlukningsperiode.

Man må for eksempel kun give kram inden for de såkaldte familiegrupper - otte elever er samlet i hver gruppe, som spiser sammen, sover sammen, deler bad og toilet. Og er i smittekæde sammen, så gruppen kan isoleres, hvis der skulle snige sig corona ind.

- Det bliver en stor udfordring at skulle efterleve de meget detaljerede retningslinjer. Men når man har vendt og drejet det hele mange gange, ned til mindste detalje, så er der også noget sjovt og energi-givende ved den her proces, fremfor nedlukningens stilstand, mener Torben Smidt Hansen.

- I en lang periode har det bare handlet om at undgå hinanden. Nu får vi lov til at leve igen - med bevidstheden om at sygdommen findes, og at vi skal passe på hinanden, siger Torben Smidt Hansen.