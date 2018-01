Kun halvdelen af hjertestartere er døgnåbne: Men her er der flere

Kun 49 procent af alle registrerede hjertestartere i Danmark er døgnåbne. Men i Odsherred Kommune er det tal oppe på 75 procent. Foto: Per Christensen

Odsherred - 02. januar 2018 kl. 13:35 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis hjertet stopper med at slå, må man de fleste steder i landet håbe, at det sker inden for butikkernes åbningstid.

For mange hjertestartere er placeret bag en låst dør, når først det bliver fyraften.

Men i Odsherred Kommune er tre ud af fire hjertestartere tilgængelige døgnet rundt. Det er flere end landsgennemsnittet.

På landsplan er det kun 8399 ud af i alt 17.139 hjertestartere, der er døgnåbne. Altså bare 49 procent.

For Odsherred Kommune er det tal således oppe på 75 procent.

Til sammenligning er der i nabokommunen Holbæk kun 54 procent af i alt 167 hjertestartere, der er døgnåbne.

Døgnåbne hjertestartere kan redde liv At en hjertestarter er døgn­åben, vil typisk betyde, at den hænger på en bygnings facade frit tilgængelig for forbipasserende i stedet for inden døre.

Således hænger 72 ud af 96 hjertestartere tilgængelige døgnet rundt i Odsherred Kommune.

Og det er meget positivt, mener projektchef for TrygFonden, Grethe Thomas.

For ifølge tal fra Dansk Hjertestopregister, får op mod 4000 personer hvert år pludseligt, uventet hjertestop uden for et hospital i Danmark.

Derfor kan hjertestartere offentligt placeret være med til at redde liv.

- Men hvis en person falder om med et hjertestop, efter den givne virksomhed eller butik har lukket, kan personen ikke få hjælp fra en hjertestarter, der måske hænger lige inde på den anden side, siger Grethe Thomas.

Det kan derfor redde liv, hvis hjertestartere hænger, så de er lettilgængelige, påpeger projektchefen.

For hvert minut, der går uden livreddende førstehjælp, reduceres overlevelseschancerne nemlig med 10 procent.

Desuden oplyser Dansk Hjertestopregister, at hvis en hjertestarter bruges inden for de første to til tre minutter efter et hjertestop, øges chancen med 50 til 70 procent for, at en person overlever.

- Derfor er det også utrolig vigtigt, at man påbegynder hjertemassage, hvis man ikke er ved en hjertestarter, tilføjer Grethe Thomas.