Kun for odsinger

Odsherred - 09. december 2020 kl. 08:37 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen

Højby: - Vi har besluttet, at tage de nye forholdsregler, fordi vi er bekymrede for vores medlemmer, siger formand for bestyrelsen i Borren Motion i Højby, Ella Nyholm.

Tirsdag eftermiddag meddelte bestyrelsen via et opslag på Facebook, at det fremadrettet kun vil være borgere med postadresse i Odsherred, som kan melde sig ind i motionscentret.

- Vi hørte om et motionscenter i Ringsted, som er blevet bestormet af henvendelser fra folk i nogle af de kommuner, som er blevet lukket ned. Jeg har fået en række opfordringer fra andre medlemmer, som var bekymret for, at det samme skulle ske her, hvor mange borgere fra de lukkede kommuner kommer i sommerhus, siger Ella Nyholm.

Motionscentrets vedtægter nævner ikke noget om begrænsninger af medlemmers bopælsadresse, men Ella Nyholm mener, der er tale om særlige omstændigheder.

- Vi gør det ikke for at udelukke nogen, men af omsorg for vores nuværende medlemmer, siger Ella Nyholm.

Hun fortæller, at der allerede tages en række forholdsregler i Borren Motion.

- Vi tager situationen meget alvorligt og har valgt, at der kun må være ti personer i motionscentret ad gangen. Vi har også rengøring på hver dag. Det er vores medlemmer og frivillige som gør det, for vi er en lille forening. Alternativet ville være, at lukke Borren Motion, og det er der ingen af os, som ønsker, siger Ella Nyholm.