Kun for de højrøvede

Nogle steder på Rørvigvej er der bænke ved busstoppestederne, så de rejsende kan hvile sig, mens de venter på bussen. Det er vanlige bænke med god plads til to-tre bagdele. Anderledes er det med de to siddepladser ved Sandvej, en på hver side af vejen. Dels er pladsen meget begrænset, og en del rejsende kan ikke forvente at få anbragt mere end en enkelt balle på pladsen. Værre er det dog, at den sidder i en meget usædvanlig højde, og den kræver, at den rejsende er meget højrøvet for at kunne få gelejdet bagdelen på plads. Avisens udsendte havde således det største besvær med den manøvre. Ydermere kigger man, hvis det lykkes at få sig manøvreret op på plads, i den modsatte retning af hvor bussen kommer fra, så man nemt risikerer at bussen kører forbi, da buschaufføren næppe kan se en på grund af skiltene.