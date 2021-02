Kun firmaer var for få, men nu har de alligevel fået opgaven

To firmaer bød på opgaven til visiteret praktisk hjlp i Odsherred Kommune. Det var for få, men nu har de alligevel fået opgaven.

Alt for få, lød det fra den kommunale forvaltning, for det svækkede konkurrencen, og udbuddet blev igangsat på ny.

Efterfølgende blev der ændret på kravsspecifikationerne, og blandt andet indskrevet et krav om, at udbud, der relaterer sig til ældreområdet altid skal forbi kommunens ældreråd, og firmaet der får opgaven, skal deltage i møder med rådet for at drøfte konkrete udfordringer, hvilket ældrerådet har udtrykt stor begejstring for.