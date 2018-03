Vindekilde er blandt de fire, der har et ønske om at være med i Landsbymakeover 2018. Foto: Claus Staarup/Odsherred Kommune

Kun fire vil være med i årets Landsbymakover

Siden 2013 har større eller mindre landsbysamfund dystet mod hinanden i kampen om at vinde en sum penge til forskønnelse af egnen. Hidtil har der altid været fem lokalsamfund eller flere, der har ønsket at være med blandt de udvalgte fem. Men ikke i år. Da fristen for at være med udløb den 1. marts var der kun fire lokalsamfund, der havde budt sig til med et Makeover-projekt - heraf et par gengangere fra tidligere år. Det gælder blandt andet Vallekilde, som gerne vil færdiggøre projekter etablering af shelters, muldtoilet og bålsted.