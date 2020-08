Kun få anmeldelser om telefon-svindel

- Vi har meldt sagerne til politiet, fortalte direktøren fra Dragsholm Sparekasse, Claus Seiling til Nordvestnyt, da han forleden fortalte om de henvendelser sparekassen har fået fra kunder, som er blevet forsøgt snydt af falske kunderådgivere. Flere kunder er blevet snydt, fordi den falske kunderådgiver med et telefonopkald har haft held til, at lokke NemID og andre personfølsomme detaljer ud af kunden. Enkelte kunder har mistet for flere 100.000 kroner. Nordvestnyt har også talt med et af telefonsvindlernes ofre, Dorte Gøeg Jacobsen fra Asnæs, som dog ikke lod sig lokke til at opgive noget som helst til den falske bankrådgiver, men alligevel efterfølgende anmeldte episoden til Midt- og Vestsjællands Politi. Hun fortalte også om flere andre i Asnæsområdet, som har fået lignende opkald, som de derfor har fortalt politiet om. Hos Midt- og Vestsjællands Politi var det torsdag dog ikke muligt, at finde flere end en enkelt anmeldelse i systemet.