Foreløbig kan FK Odsherred ikke bruge den seneste lille åbning for de udendørs idræts-udfoldelser til så meget, mener formand Torben Møller. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Kun et lille skridt i den rigtige retning for idrætten

Odsherred - 22. april 2020

Den forsigtige åbning for idræts-området - udendørs og uden fysisk kontakt - er et lille skridt i den rigtige retning, men kan foreløbig ikke bruges til så meget i FK Odsherred, mener formand Torben Møller.

Han har efterlyst, at regering og sundhedsmyndigheder åbner for udendørs-idrætten for små grupper, så der for eksempel kan dyrkes fodboldtræning for mindre hold, strand-håndbold og løb.

- Godt nok åbner de for kajakker nu, men det er kun for trænede roere, der har styr på sikkerheden og kan ro sammen nogle stykker og så tage hjem igen bagefter - uden at hygge sig sammen, som man plejer.

- Nye roere kan ikke komme med, fordi de først skal igennem ro-skolen, hvor vi har tæt oplæring i, hvordan man gebærder sig sikkert i en kajak. Det er udelukket med den oplæring, hvis man ikke må have tæt kontakt, siger Torben Møller.

I udendørs-fodbold og -håndbold er fysisk kontakt også uundgåelig, også selvom det kun er træning, mener Torben Møller.

- Men vi håber, at det her kan være med til at bane vej for flere åbninger - forhåbentlig efter den 10. maj, og meget gerne inden, siger Torben Møller.

I den lille, forsigtige åbning, der netop er vedtaget, skal deltagerne - ifølge Sundhedsstyrelsens foreskrifter - møde op omklædte og tage hjem uden bad efter idræts-udfoldelserne.