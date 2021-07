Se billedserie Op mod 300 hjælpere får hvert år Vig Festival til at glide. I år er der ikke brug for ret mange. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Kun en tiendedel af hjælperne i aktion på koncertdage i Vig

Odsherred - 06. juli 2021 kl. 09:36 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

Vig Festivals alternative koncertdage - Mens Vig Venter skruer op for lyden fredag og lørdag i denne uge, men der samtidig skruet gevaldigt ned for behovet for assistance fra staben af frivillige.

Under normale festival-omstændigheder beskæftiger Vig Festival omkring 3000 frivillige, der alle spiller en rolle i at få tingene til at glide på både campingarealer og på festivalpladsen, servicerer toiletvognene, steger tonsvis af stegt flæsk og langer skummende fadøl over bardiskene. Men ikke i år.

- Vi har rigtig mange frivillige, som gerne vil være med, men eksempelvis skal vi jo ikke bruge nogen til campingområdet, så det bliver ikke med fuld besætning i år. Vi kun til at skulle bruge omkring en tiendedel af hjælper-staben, altså i omegnen af 2-300 frivillige, konstaterer festivalformand Lars Gjerulfsen.

Mandag aften mødtes han med arbejdsgruppen bag arrangementet, for at få de allersidste detaljer på plads, så opbygningen af pladsen kan komme i gang i morgen og torsdag.

- Vi begynder først opbygningen et par dage inden, og alt kommer til at foregå på plænen, hvor Store Scene plejer at være, uddyber festivalformanden.

Der er alene givet grønt lys til at lukke 2000 mennesker ind på festivalpladsen. De blive delt op i to sektioner foran scenen, adskilt af to-tre meters »ingenmandsland«, hvor vagterne kan gå og holde styr på det hele. Det vil ikke være muligt momentvis at forlade sin sektion undervejs, men der vil være både toiletfaciliteter, madboder og drikkevarer at købe i hver sektion.

Der er i skrivende stund endnu billetter af få til de to koncertdage, men Lars Gjerulfsen vurderer, at de får ben at gå på, når folk har studeret vejrudsigten for de to dage.