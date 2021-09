Se billedserie Med kun en enkelt tilmelding til borgermøder om affaldssortering, blev to borgermøder onsdag aflyst. Kommunen forsøger igen den 14. oktober. Foto: Marianne Nielsen

Kun én meldte sig til - borgermøder aflyst

Odsherred - 29. september 2021 kl. 19:52 Af Marianne Nielsen

Onsdag eftermiddag og aften skulle Odsherred Kommune have taget hul på en række borgermøder om affaldssortering. Med borgermøde først på Odden Skole og dernæst Nykøbing Skole på Grundtvigsvej, skulle der drøftes hvordan borgerne i Odsherred fremover skal sortere husholdningsaffaldet. Men alt for få borgere havde set, at man skulle tilmelde sig, og da konstitueret afdelingsleder i affald og miljø-afdelingen på Odsherred Kommune, Nichlas Van Weezel, konstaterede, at kun en enkelt havde tilmeldt sig, blev borgermøderne aflyst. Også de to planlagte borgermøder på Vig Skole og Fårevejle Skole i næste uge er aflyst. – Vi har ikke været gode nok til at få kommunikeret ud, at man skulle tilmelde sig. Men der skal nok blive holdt borgermøder. I Nykøbing og i Fårevejle bliver det den 14. oktober, og så arbejder vi på nye datoer til møderne i Vig og på Odden, uddyber Nichlas Van Weezel, der i porten til Nykøbing Skole i silende regn måtte bede fem-otte borgere, der dukkede op, om at komme igen om fjorten dage.

S ønskede borgermøder Da sagen om den kommende affaldsordning blev drøftet politisk i juni, ønskede Socialdemokratiet, at der skulle være tid til at diskutere sagen med de berørte borgere med henvisning til, at det ville rykke ved borgernes vaner og at man gerne ville involvere folk i processen. Og sådan blev det. - Vi mener, det er vigtigt, at der holdes fysiske borgermøder, så man kan få informationer om affaldssorteringen. Det er en sag, hvor der er mange synsninger, og derfor er det vigtigt, at alle får lejlighed til at give deres mening til kende, sagde medlem af miljø- og klimaudvalget Vagn Ytte Larsen (S) i juni, da udvalget drøftede sagen og de socialdemokratiske byrådsmedlemmer sendte sagen i byrådet. Foruden borgermøderne, vil der blive sendt spørgeskemaer ud til borgerne, ligesom man også vil kunne støde ind i et spørgeskema, når man er på genbrugspladsen med affald, oplyser Nichlas Van Weezel.

Udskudt til 2022 De nye affaldsordninger skulle gælde fra den 1. juli 2021, men på grund af det omfattende arbejde med at indfører ordningerne ved både helårs- og sommerhusene har kommunen fået dispensation til den 31. december 2022. – Der vil også blive et borgermøde i efterårsferien for grundejerne i sommerhusområderne. I det hele taget ønsker vi, at så bred en målgruppe som muligt bliver hørt, og derfor er indsatsen også spredt en del, siger Nichlas Van Weezel.