Kun en enkelt ørred gik på krogen på ørreddag

- Rundt omkring på Odsherreds kyststrækninger var der stor aktivitet med stænger, blink og flue i løbet af dagen. Det var bekræftende at se den store aktivitet for vores sport, og sikke heldige vi er at have så meget kyst at fiske på hos os, skriver foreningens turleder Jan Olsen i en mail til Nordvestnyt.