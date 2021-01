Se billedserie - Borgerservice er i forvejen i et nødberedskab, som følge af restriktionerne, men nu vil vi skærpe adgangen til at blive betjent yderligere. Nu skal det vurderes, at det er et livsvigtigt formål, siger leder Jesper Bertelsen. Foto: Stefan Andreasen

Kun det livsvigtige: Borgerservice strammer yderligere

Odsherred - 05. januar 2021 kl. 19:55 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen

Tirsdagens nye corona-restriktioner - blandt andet sænkelsen af forsamlingsloftet fra ti til fem personer og sundhedsmyndighedernes opfordring til at mødes med så få mennesker som muligt, gerne helt aflyse - får også konsekvenser for Biblioteker, Kulturhuse og Borgerservice i Odsherred, oplyser leder Jesper Bertelsen.

- Vi er forpligtet til at give borgerne en mulighed for at kunne møde op i Borgerservice, men nu vil vi skærpe adgangen til at blive betjent yderligere. Nu skal det vurderes, at det er et livsvigtigt formål, siger Jesper Bertelsen.

Odsherreds Borgerservice er i forvejen i et nødberedskab, som følge af restriktionerne, og borgerne kan ikke bare gå ind på biblioteket og trække et nummer til Borgerservice, som de plejer at kunne. Biblioteket er nedlukket, man skal ringe i forvejen for at bestille tid, og nu skal man så også visiteres for, at det er et livsvigtigt formål.

Der er også en ændring på personale-fronten, siger lederen.

- Hidtil er medarbejderne i nødberedskabet mødt ind to ad gangen - én der går ud og låser op og lukker borgerne ind, og én der betjener. Nu skaber vi en lille »kollega-boble« ved at sørge for, at man er på vagt med den samme person, siger Jesper Bertelsen.

Biblioteker og kulturhuse i Odsherred er for tiden lukkede på grund af samfundets nedlukning, og en stor del af medarbejderne udfører arbejde hjemmefra.