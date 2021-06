Anders Munch, formand for Musik og Kultur i Odsherred, har ikke et entydigt svar på, hvor for billetsalget gik skævt til »Sommertur i Odsherred«, men det er hans opfattelse, at kommunen ikke håndterer turist-området godt nok. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Kun 327 købte billet til 40 koncerter: Vi ved stadig ikke, hvorfor det gik galt

Odsherred - 22. juni 2021 kl. 06:31 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen

Musik og Kultur i Odsherred, MOKIO, måtte aflyse karavanen »Sommertur i Odsherred« - 40 små koncerter, fem destitationer 21. juni til 13. august - på grund af ekstremt dårligt billet-forsalg - kun 327 billetter var solgt i forsalg. I alt.

Men hvad gik galt? Navne som Anders Blichfeldt, Stig Rossen & Vennerne, Danmarks John og Fat Four på scenen var ikke nok.

Heller ikke et nyt koncept, hvor hver af musiknavnene var med karavanen rundt til fem steder i Odsherred i ugens første fem dage. Hvor der skulle laves tema-mad, knyttet til koncerterne, på en stor grill.

- Vi ved stadig ikke, hvorfor det gik galt. Vi kunne bare se, at vi med tre dage til start kun havde solgt 327 billetter. Mandag ville der møde 12 gæster op til første koncert i Nykøbing Sjælland.

- Det er ikke mange, når der skal betales musikere, KODA, bord-bænkesæt, transportabel grill, musikanlæg og meget mere, siger formand for MOKIO, Anders Munch.

- Vi var bare nødt til at aflyse, da vi ellers ville få en kæmpe økonomisk lussing.

- Jeg tror, corona-bekymringen stadig spiller en stor rolle til den type arrangementer. Vi har jo både annonceret, delt flyers ud, har været på de sociale medier og er blevet omtalt i lokale medier. Jeg er virkelig forundret, siger Anders Munch.

Han og MOKIO havde succes med openair-koncerter i Helenehaven i Højby Sjælland sidste år og flot billetsalg igen i år, hvor der er sæsonstart 26. juni til Barbara Moleko og Sanne Salomonsen.

- Jeg tror også stadig på, at vi kan lave sådan et projekt i Odsherred. Men kommunen mangler at bakke op om at få informationer mere målrettet ud til landliggere, turister og andre gæster, mener Anders Munch.

Det var Odsherred Kommune, der - i kølvandet på openair i Helenehaven - spurgte, om MOKIO havde lyst til at arrangere musik for sommergæsterne.

- Jeg tænkte - måske lidt naivt - vi gør det; det lyder spændende. Men vi kunne åbenbart kun sælge 327 billetter. Gudskelov har musikerne taget aflysningen fantastisk. Samtlige har sagt »Anders, det skal du slet ikke tænke på. Vi kommer bare en anden gang«, fortæller MOKIO-formanden.

På sn.dk har flere kritiseret MOKIO for, at der har været tekniske problemer med at bestille hos billetsalg.dk.

- Vi er bekendt med, at der er nogle, der har haft problemer. Der er nogle typer betalingskort, der ikke bliver understøttet af billet-systemet, og så er MOKIO gået ind og har hjulpet.

- Det er også en udfordring, at man skal afgive sin bestilling indenfor en bestemt tid, ellers bliver den annulleret, men her oplyser billetsalg.dk, at det er et lovkrav for at beskytte brugernes sikkerhed, forklarer Anders Munch.

Men er sommertur-idéen i Odsherred nu skrottet?

- Jeg har nogle planer for, hvordan det kan lade sig gøre til næste år. Jeg ved, at der mangler den slags i Odsherred om sommeren. Men så skal vi være proaktive og få budskabet ud til landliggere og turister i meget bedre tid.

- Det ærgrer mig da utroligt meget, at vi blev nødt til at lægge sådan et godt arrangement ned. Men min grundholdning er, at hvis man ikke laver noget, så sker der ingenting, og at det er tilladt at lave fejl. Vi troede, at budskabet var nået ud til målgruppen - og nu må vi så videre, siger formanden.