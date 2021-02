Se billedserie Siden 2004 har alsang-stævnet i parken bag Den Danske Scenekunstskole i Annebergparken i Nykøbing Sjælland hver sommer samlet 300-500 publikummer til fælles afsyngning af kendte, danske sange. Nu har kulturudvalget i Odsherred besluttet at stoppe alsangen. Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Kulturudvalg svinger sparekniv: Lukker for populært alsang-stævne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kulturudvalg svinger sparekniv: Lukker for populært alsang-stævne

Odsherred - 27. februar 2021 kl. 20:23 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen

Siden 2004 har alsang-stævnet i parken bag Den Danske Scenekunstskole i Annebergparken i Nykøbing Sjælland hver sommer samlet 300-500 publikummer til fælles afsyngning af kendte, danske sange, som det også var en tradition under besættelsestiden.

Det var den gamle Nykøbing-Rørvig Kommunes kulturudvalg, der i 2004 tog initiativ til alsang i Annebergparken - og det er et enigt kulturudvalg i Odsherred Kommune, der nu har besluttet at nedlægge fællessang-festen under de gamle træer i teaterparken .

Det sker for at spare de 20.000 kr., som det koster at engagere en kendt forsanger, orkester og andre medvirkende, samt tryk af sanghæfter og andre omkostninger.

Besparelsen kommer som led i en større tilpasning til 2021-budgettet, en såkaldt måltals-besparelse.

Dermed vil der ikke være alsang til sommer.

- Det er altid øv med den slags besparelser. Men vi var nødt til at finde besparelser, vi har kigget på ekstremt mange ting, og alsangen - var vi enige om - kan undværes, siger Gitte Hededam (S), formand for kultur- og folkeoplysningsudvalget.

Hun lægger ikke skjul på, at det har været en svær beslutning at lukke for alsangen.