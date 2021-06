Se billedserie Gitte Klausen har overtaget Lærkehus i Annebergparken, og planerne for husets fremtid er klar. Det skal være vandrehjem. Foto: Kirsten Ellebæk Foto: kirsten@fo2graf1.dk

Kulturparken skabes af fællesskaber

Odsherred - 21. juni 2021 kl. 11:52 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

Herregårdens anlæg er tydelige omkring Grønnegården, der i hine tider husede administrationen af sindssygehospitalet i Annebergparken.

I dag er en del af de herskabelige bygninger omdannet til et levende arbejdsrum for 25 skabende kunstnere, og mens områdets ejer, Gitte Klausen, sætter ord på sine visioner om at skabe et kultur-fællesskab under navnet Anneberg Kulturpark, i de mange huse hun ejer i Annebergparken, øver musikere sig til eftermiddagens udendørskoncert og der gøres klar til top-gastronomi hos stjernekokken Claus Henriksen på restaurant Mota.

Det er hende, der sammen med sin mand, Morten Schantz, har de økonomiske muskler til at gøre dette historiemættede område levende, og de er nået langt.

Hun ser på bassinet på den store plæne foran Grønnegården, oprindeligt anlagt som branddam under 2.verdenskrig, nu tilvokset med åkander og tagrør, og for fotografens skyld stiller hun sig under et af de enorme plataner med afskallede stammer og grene, der er gule i flager.

Visionen har taget sin form, siden hun i januar 2018 bankede på hos ejendomsmægleren for at købe Grønnegårdsanlægget, og nu er kulturparkens elementer »skåret« i stringente tanker om at være katalysator for et aktørdrevet kulturfællesskab, hvor Gitte Klausen stiller rammen til rådighed, og udover kunst og kultur skal gæsterne tilbydes overnatning, bespisning og kursus- og konferencefaciliteter.

Hun er godt på vej, senest med købet af Lærkehus, der om få måneder skal stå klar som vandrehjem, mens nabohuset Egehus i løbet af de næste par år skal sættes i stand som hotel, hvilket samlet vil give 66 sengepladser, og forventeligt flere ansatte end de 16 der er ansat i kulturparken og restaurant Atom og senere også restaurant Mota.

»Det har kæmpe betydning for min forretning, at jeg har fået Lærkehus, for nu kan vi lave arrangementer i en helt anden målestok end ellers, og vaskeriet i Grønnegårdsområdet kan udvikles som udstillingssted, mens vi kan holde koncerter i Lærkehus,« siger hun.

Egentlig har Gitte Klausen en ph.d.-grad i human ernæring, og har været med i sin mands it-firmaer, men hun har også mange års erfaring i at renovere en tidligere brandstation i Hellerup, som senere blev solgt, samt stå for renoveringen af en unik kontorbygning i Stettin, i Polen, og hun har et stensikkert blik for renovering, er fænomenal til netværk og kan samle trådene, så der kommer handling ud af visionerne.

Når man læser lidt ind i mandens selskaber, så er det ikke svært at få øje på en succesrig forretningsmand, og regnskaberne vidner om egenkapitaler, der lagt sammen er et godt stykke over 100 mio. kr., men Gitte Klausen slår fast, at de ikke blot har »snuset« en god forretning op.

»Det skal ikke sælges og min horisont lige nu hedder resten af livet. Vi fik en 18.000 m2 stor byggegrund med i købet og planen er om føje år er at bygge et ollekolle, og invitere vores dejlige venner med,« siger hun og forklarer, at hun har det bedst med at være i proces.

»Der vil gå mange år, før jeg kan sige at bygningerne er færdigrenoveret. For det andet er det første gang, jeg i den grad har involveret mig i selve forretningsudviklingen for bygningen. Det er et stort puslespil og utrolig spændende, og så har jeg mødt så mange utrolig skønne mennesker. Jeg var faktisk bange for, at folk her ville tænke, at jeg var en »skide københavner,« men jeg har fra første dag følt mig utrolig velkommen,« siger hun.