Vedligeholdelse af bygninger og de store udenomsarealer, samt deltagelse i de forskellige arrangementer der finde sted i Anneberg Kulturpark er blandt arbejdsopgaverne. Foto: Per Jensen Foto: Per Jensen

Send til din ven. X Artiklen: Kulturpark søger vicevært Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kulturpark søger vicevært

Odsherred - 06. august 2020 kl. 13:20 Af Jesper Danscher Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ejeren af Anneberg Kulturpark, Gitte Klausen er på jagt efter et team af viceværter til det store område i Annebergparken.

»Anneberg Kulturpark råder i dag over 15 fredede og bevaringsværdige bygninger i Annebergparken med park og haver. Vi er i gang med at sætte det hele i stand og give stedet nyt liv i form af udlejning til kunstnere, fødevareproducenter, foreninger, arrangementer, overnatning mv.«, sådan beskriver ejerne Gitte Klausen selv Anneberg Kulturpark i et jobopslag på parkens hjemmeside.

Men et sådan område holder ikke sig selv, derfor søger hun efter et team af viceværter, der kan stå for forefaldende arbejde, men have den håndværksmæssige baggrund til at kunne deltage i renoveringsarbejder i en af de mange bygninger.

Blandt lejerne i området er fødevarevirksomhederne: Isøre Is, Rørvig Dessert og Dansk Tang.

Et af ønskerne i opslaget er, at de kommende viceværter bor tæt på Anneberg Kulturpark.

» - Villig til at arbejde i weekenden, når vi har større arrangementer og indforstået med, at man tilkaldes uden for arbejdstid - derfor ser vi gerne, at du bor tæt på«, som det fremgår af opslaget.