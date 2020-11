Eleverne fra Den Rytmiske Højskole sender lørdag den 28. november fra kl. 15 syv timers online streaming-koncert for at få musikken ud til publikum i en corona-tid og skabe opmærksomhed omkring kulturlivet. Foto: Den Rytmiske Højskole

Kulturlivet bløder: Unge musikere giver streaming-koncert

Unge musikere fra Den Rytmiske Højskole i Vig giver lørdag den 28. november kl. 15-22 streaming-koncert, som sendes fra højskolen i Jyderup ved Vig - gratis for alle, der har lyst til at se og lytte med.

Streaming-koncerten afslutter højskoleelevernes noget anderledes mini-turné i en corona-tid i den forløbne uge. Højskolen plejer at sende eleverne på turné for at spille live-koncerter forskellige steder i landet og få erfaringer med spille-jobs.