Se billedserie Jesper Bertelsen er sammen med Lisbet Obel og Bente Nørhede ved at finpudse det nye arrangements-katalog. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Kulturhus-leder om nyt program: Vi satser stort og krydser fingre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kulturhus-leder om nyt program: Vi satser stort og krydser fingre

Odsherred - 03. december 2020 kl. 11:45 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen

Trods corona-restriktioner og høje smittetal vover Biblioteker og Kulturhuse i Odsherred pelsen og kan om få dage et katalog for den kommende sæson, som ikke ligefrem er kuet af kultur-mismod.

- Vi satser stort og krydser fingre for bedre tider om nogle måneder. Under alle omstændigheder regner vi med, at vi kan gennemføre hovedparten af vores aktiviteter, selvom der fortsat måske er begrænsninger i publikums-antal og billetsalg, siger leder Jesper Bertelsen.

Han er sammen med kulturformidlerne Lisbet Obel og Bente Nørhede er ved at finpudse det nye katalog.

På programmet er navne som Anne Linnet og Dicte, jazz-sangerne Nancy Harms og Mette Juul, Paul Harrison Band, klassisk cellist Ida Riegels, samt forfatterne Stine Pilgaard og Anne Lise Marstrand-Jørgensen.

- Er vores program for optimistisk? Skal vi igennem en tredje bølge med begrænsninger og nedlukninger? Eller tør vi tro på, at vores afsavn har båret frugt - og at der er en vaccination på vej, som kan bringe en ende på trængslerne?

- Vi vælger at tro på det sidste, skriver Jesper Bertelsen i forordet til det nye sæson-program fra Biblioteker og Kulturhuse.

- Og skulle det ikke gå helt, som vi håber, så lover vi, at vi vil kæmpe for at holde liv i så meget som muligt.

- Det skylder vi de mange kunstnere, som hungrer efter at komme ud at spille eller holde foredrag. Og det skylder vi hinanden.

- Kulturen giver os de fællesskabs-oplevelser og vitaminer til hjerte og hjerne, som vi har brug for, når vi skal stå svære tider igennem, konstaterer Jesper Bertelsen i forordet.

Det nye sæsonprogram sendes på gaden inden jul.