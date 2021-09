Kulturen skal ændres, før erhvervsvenligheden kommer i top

I undersøgelsen skoses Odsherred Kommunes indsats for at tiltrække og sikre erhvervslivet kvalificeret arbejdskraft, og selvom Steen Søgaard slår fast, at det problem langt fra er forbeholdt Odsherred, så mener han også, at det må kunne gøres bedre end i dag, og særligt hvad angår byggesagsbehandlingstiderne, så ser det helt greelt ud.

»Byggesagsbehandlingstiderne har længe været helt horrible. Kommunen undskylder sig med det store corona-byggeboom, og at alt for mange bygherrer laver et utilstrækkeligt ansøgningsmateriale, men tilbage står, at det har taget al for lang tid at sætte flere sagsbehandlere på, og at kommunen ikke betragter bygherrerne som »kunder« i butikken,« siger han.