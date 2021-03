Kulturen er reddet: Bye, bye besparelser

I 2022 skulle kultur- og folkeoplysningsudvalget i Odsherred Kommune finde besparelser for 2,5 millioner kroner, men det gjorde for ondt.

På et møde med byrådets gruppeformænd har borgmester Thomas Adelskov (S) derfor aftalt med de andre partier, at de annullerer sparekravene, og det glæder ham.

»Der var enighed blandt gruppeformændene om, at vi ikke gennemfører måltalsreduktionerne på 2,5 mio. kr. til næste år. Det er en aftale som jeg er rigtig glad for. Men det betyder jo ikke at tingene står stille på kulturområdet, for der kan være god grund til at se på, hvordan midlerne anvendes, så der eventuelt kan frigøres midler til andre aktiviteter, men på denne måde, så rammes den samlede ramme ikke,« siger han.