Kulturen er bare ikke god nok

Anders Mortensen er formand for Odsherreds-Landboforening, og han slår fast, at kulturen skal ændres i Odsherred Kommune, hvis erhvervsvenligheden skal i top. Foto: Mie Neel

Odsherred - 12. oktober 2021 kl. 15:07 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

Anders Mortensen var for over en uge siden i Hedensted, men ikke alene, for han var med i den delegation af lokale politikere og erhvervsfolk fra det lokale udvalg for erhvervsudvikling, der var søgt til det jyske for at lære af en kommune, der altid ligger højt i de årlige målinger af kommunal erhvervsvenlighed.

Han er også formand for Odsherreds-Landboforening, og han var imponeret over, hvad han så og hørte.

- Det var tydeligt, at der var tale om en kommune, der vil erhvervslivet bådet i ord og handling. Erhvervschefen, der kom fra erhvervslivet, kaldte sig selv for virksomhedernes ombudsmand, og det synes jeg faktisk var ret sigende for deres måde at gribe tingene an på. Det var tydeligt, at erhvervsvenlighed gennemsyrer alt, hvad de gør i Hedensted, og den måde de handler på. Det var fantastisk at se, men måske var de lidt for dygtige, for det var som om vores politikere ikke rigtig kunne se sig selv i deres måde at agere på. Måske var visionen lidt for langt væk fra deres virkelighed, siger han.

Anders Mortensen er ikke i tvivl. Godt nok er der en Socialdemokratisk borgmester i begge kommuner, men de kommunale kulturer er væsensforskellige, og det ærgrer Anders Mortensen.

- I erhvervslivet har vi et begreb, vi kalder krydssalg. I Hedensted har de et begreb de kalder krydsservice, hvor en kommunal medarbejder kommer ud for at hjælpe en virksomhed med et problem, og hvis han her hører om andre problemer, så er det ham, der tager opgaven med hjem og får den løst, i stedet for, at det er virksomheden, der skal farte rundt for at finde den rette sagsbehandler. I Hedensted har de helt klare erhvervsmål og en strategi, der bliver eksekveret på, mens vi i Odsherred bare har en aktivitetsliste, som jeg oplever, at borgmesteren knap nok kender indholdet i. Det kan jo godt være, at man ikke kan vaccinere politikerne til mere erhvervsvenlighed, men engang imellem kunne man ønske, at de bare satte sig ind i området, og var forberedt, når vi mødes, siger han.

Anders Mortensen efterlyser et tydeligere ønske fra politikerne, om at få et sammenhold med det lokale erhvervsliv, og som et meget lavpraktisk eksempel nævner han, at ingen af politikerne på studieturen til Jylland minglede med erhvervsdeltagerne.

- På mig virker det som om politikerne beskytter sig selv, og det er lidt skuffende. Det handler jo ikke om, hvilken partifarve borgmesteren har, men i Hedensted oplevede jeg for eksempel en borgmester, der var oprigtigt interesseret i at høre om vores vilkår. Det oplever jeg ikke er tilfældet i vores "kongerige," i Odsherred, siger han.