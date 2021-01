Se billedserie Billedkunstner og musiker Egon Fischer, fotograferet i 2008 ved ét af sine farvestrålende relieffer i Kuturhus Aksen. Foto: Mik. Foto: Foto: Christian Mikkelsen(Mik)

Kultur-bygning skal signalere mere kultur: Måske kan Egon Fischers farve-bomber gøre noget ved sagen

Odsherred - 27. januar 2021 kl. 20:31 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen

Den afdøde Odsherred-kunstner Egon Fischers legende, farve-sprudlende relief-udsmykning i Kulturhus Aksen i Asnæs - elementerne hænger spredt på vægge på bibliotek, i foyer og i kulturhus - skal måske fremover udsmykke bygningen udvendigt på facaderne vendt mod p-pladsen og Asnæs Centret.

Biblioteks- og kulturhusleder Jesper Bertelsen arbejder på en plan om, at Aksens stramt designede gulstens-bygning skal signalere meget mere kultur.

Og han har et godt øje til Asnæs Centrets tusindvis af gæster, som parkerer på p-pladsen mellem biblioteket og centret.

Drømmen er at center-gæsterne, ved synet af en mere udsmykket Aksen-bygning, bliver mindet om, at de også lige kan smutte en tur på biblioteket.

I 2018 arbejdede tegnestuen Arki_lab med et inspirationsprojekt for at gøre Asnæs' midtby mere levende og appetitlig. Der blev blandt andet produceret et orange, skulpturelt bogbyttehjul som vartegn udenfor Kulturhus Aksen.

- Før kunne man ikke se, at det var et bibliotek. Der manglede noget med bøger. Det kunne lige så godt være et slagteri. Man kunne ikke se, hvad det var, sagde arkitekt Jeanette Frisk fra Arki_lab ved indvielsen af »Bogbyttehjulet«.

Jesper Bertelsen overvejer nu en anden permanent udsmykning på pladsen foran indgangen til Aksen og nu også kunst på facaderne.

Det er her Egon Fischers farve-bomber kommer ind i billedet.

- Vi er ved at undersøge, om reliefferne, uden at de tager skade, kan afmonteres og hænges udenfor. Kan de det, har jeg virkelig lyst til at flytte dem ud og give dem meget mere synlighed. Aksen trænger til kunstnerisk udsmykning, så bygningen signalerer kultur, siger Jesper Bertelsen.

- Vi skal også have undersøgt, hvordan kunstneren oprindeligt tænkte sig forløbet i reliefferne. De har tidligere hængt på en kulturbus og har haft en bestemt rækkefølge.

- Men der er masser af plads til dem på væggen ved indgangen og på den lange væg ud mod p-pladsen mod centret - to meget store flader, siger Jesper Bertelsen.

For nyligt blev den port-agtige skydedør i træ ud mod p-pladsen udskiftet med en glasdør, og det har givet gennemsigtighed ind til bibliotek og kulturhus.

Egon Fischer, der døde i 2016, 80 år, var med i et ryk af Grønningen-kunstnere, der i 1970'erne flyttede fra hovedstaden til Nykøbing-området - Arne Haugen Sørensen, Børge Jørgensen, Karl Åge Riget, Seppo Mattinen og Loui Michael - og slog sig ned i gamle huse med stokroser.

Kollegaer i København kaldte dem drillende »stokroser«, men kunstnerne tog bare navnet til sig og kaldte sig Stokrosebanden.