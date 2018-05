Kuldsejlet it-system splitter

Og det elektroniske medicin-modul virker heller ikke. Sådan lyder det blandt andet fra en af Odsherred Kommunes hjemesygeplejersker på Facebook, og hun undrer sig over, at de lokale politikere tidligere har meldt ud, at der er kommet styr på it-systemet.

Vikarkoder er det ikke muligt at oprette, og det vil betyde at vikarer ikke vil tage job i hjemmesygeplejen i Odsherred Kommune, og det giver panderynker hos hjemmesygeplejerskerne, der er bekymrede for hvordan sommeren skal gå.

»Jeg indrømmer blankt at jeg ikke har kontrolleret om det passer, men jeg har talt med flere folk blandt lederne og sygeplejerskerne, der melder, at der er væsentligt mere styr på it-systemet nu. Det er ikke fuldstændig på plads, og der er stadig en særlig opmærksomhed på det, men den melding jeg har fået, er, at man er mere tryg. men de ting, der konkret nævnes vil jeg tage op med kommunaldirektøren, der lige nu har det øverste ansvar for området, men det ærgrer mig, at de her ting ikke bliver taget op internt, for jeg hører det modsatte, og det er de meldinger jeg giver videre,« siger han til Nordvestnyt.