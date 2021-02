Tidligere havde virksomheden Syntes til huse på Egebjerg Hovedgade, men det gik konkurs, og det samme er virksomheden T2O Egebjerg, der havde samme ejer.

Kuldsejlet genbrugsprojekt i udlandet fører lokal direktør i retten

Odsherred - 15. februar 2021 kl. 13:19 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

Mandag den 15.marts skal den tidligere direktør for de nu konkursramte selskaber T2O Egebjerg og Syntes Engineering, Lars Boysen, møde i retten i Helsingør.

Her har udenrigsministeriet stævnet ham i en civil sag for uretmæssig udbetaling af et større beløb, som han fik udbetalt af Danida i 2014 - 2016 i udviklingsstøtte til et »waste-to-energy« projekt i Indonesien.

Hos firmaet General Project Services ApS, er ejer Steffen Thomsen, en af dem, der dengang følte sig snydt af Lars Boysen

»I starten havde vi et fint projekt med gode partnere, interessant teknologi og økonomi. Men det blev helt umuligt at samarbejde med Lars Boysen og siden lod han være med at betale os. Jeg vandt selv en retssag i både byretten og landsretten om en ubetalt faktura, men så lod han firmaet gå konkurs, så det blev halvdyrt for mig,« siger han.

En af anklagepunkterne mod den tidligere direktør er, ifølge kilder tæt på sagen, at fakturaer skulle være ændret med falske opgørelser over timeforbrug for at få uretmæssige beløb udbetalt i forbindelse med projektet i Indonesien.

Det er ikke muligt at få aktindsigt i stævningen, men Danida har, ifølge udenrigsministeriet, udbetalt over to mio. kr. til virksomheden Syntes, og sidste år skrev Udenrigsministeriet i en mail til Nordvestnyt, at:

»Kammeradvokaten har afsluttet deres redegørelse. Redegørelsen konkluderer, at det udbetalte refusionsbeløb ikke modsvares af tilstrækkelig dokumentation, og at der ikke har været afholdt udgifter i samme størrelsesorden som refusionsbeløbet.«

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Lars Boysen.