Se billedserie Skurvognen bliver åbnet på mandag, men der må kun være seks personer i den. Foto: Martin Hoffmann Kønig

Send til din ven. X Artiklen: Kulden holdes for døren, men først fra på mandag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kulden holdes for døren, men først fra på mandag

Odsherred - 26. november 2020 kl. 09:38 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

En skuffe er gået i stykker, men i hænderne på Mikael Andersen, fra Odsherred Kommunes Team Nyttejob, bliver den hurtigt fikset, så er der posen med tomme dåser og ikke mindst flere måneders affald, der skal smides ud.

Kulden begynder at melde sin vinterankomst, og det er tid til at få genåbnet skurvognen på Holtets Plads, i Nykøbing, så mennesker uden fast bopæl har et sted at søge ly og varme.

Skurvognen har tilsyneladende stået urørt siden den blev lukket og aflåst i foråret, da corona-krisen for alvor lukkede landet ned.

I de næste par dage får skurvognen en ordentlig overhaling, og så vil den blive åbnet på mandag, men med restriktioner, for der må maksimalt være seks personer i vognen ad gange, og derfor sørger Mikael Andersen for, at der kun står seks stole i den rummelige skurvogn.

Han er ikke i tvivl om, at der er brug for at få åbnet skurvognen, for flere af dem, der bor på gaden, sover ved detailforretningerne, og de er begyndt at fryse. Han er selv en af skurvognens brugere, og han slår fast, at han er klar til at håndhæve restriktionerne, og er der flere end seks personer i vognen, så bliver den tømt og låst af igen.