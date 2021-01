Kuffert med Trump-effekter fundet i Vallekilde som storskrald. Gerda Lyhn bekræfter nu i et Facebook-opslag, at det er Donald Trumps kuffert - hun smed ham ud lige efter jul. Privatfoto

Kuffert-mysterium opklaret: Gerda Lyhn bekræfter Trump-rygter

Jacob Antvorskov, der for nyligt efterlyste kuffertens ejermand, har antydet, at Gerda Lyhn har haft en mandsperson boende i et par måneder i sin kartoffelkælder i Vallekilde, og at hun nu har smidt ham ud.