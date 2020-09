Kroer og firmaer aflyser store julefrokoster

- Vi måtte jo aflyse masser af konfirmationer i foråret og mange andre ting, men vi har haft en fantastisk sommer, der fortsætter her ind i efteråret. Dog er der en stor type arrangementer, vi har måttet droppe helt, og det er de store julefrokoster, hvor der typisk er flere firmaer, der er her samtidigt. Det tør vi ikke, det er for stor en risiko, at folk blander sig med andre end deres egne kolleger i det daglige, siger Jan Kristensen, ikke mindst når der ofte indtages en hel del alkohol.

Højby Kro har en række mindre stuer, som man kan få for sig selv, og her holdes der stadig julefrokoster. Men det er uden den vanlige livemusik og dans.

- Vi har helt aflyst de store julefrokoster, hvor vi har flere firmaer samme aften med livemusik. Flere store virksomheder har på forhånd aflyst julefrokosten i år, dels på grund af corona, dels på grund af at de ikke synes, at de har økonomi til det, siger indehaver Lau Gram.

- Virksomhederne er bange for at blive blandet med andre gæster, selv om selve spisningen kan holdes i adskilte lokaler. Det vil være et problem for folk at holde afstand, når der indtages større mængder alkohol.