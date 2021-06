Igennem 23 år har Torben Møller været formand for adskillige idrætsforeninger i Odsherred Kommune, men nu er det slut. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Kritik af kommunal siksak kurs over for foreningslivet

Odsherred - 20. juni 2021 kl. 11:48 Af Martin Hoffmann Kønig Kontakt redaktionen

Hans krop bærer spor efter løb, håndbold, vinterbadning, fitness, mountainbike og fodbold. Venskaberne og kontakterne skal udtales som virkelig mange, glæden ved at se unge mennesker og lokalsamfund udvikle sig gennem idræt, er stor, og når han ser tilbage, så er der sejre, men også nederlag og mentale knubs i fortællingen om de 23 år, Torben Møller, har været formand for Nr. Asmindrup Idrætsforening og siden FC Trundholm og i 2009 som FK Odsherred.

Men nu er det slut, Jørn Dyhrberg Hansen, er valgt som ny formand, og selvom han gerne giver et råd eller to, så er tiden som bestyrelsesmedlem i idrætslivet slut for 67-årige Torben Møller.

Han er særligt begejstret for at have været med til at sammenlægge flere af Odsherreds mindre idrætsforeninger til èn stor med over 1600 medlemmer og lønnet personale, til at have sikret de rette personer i bestyrelsen, også tunge folk fra erhvervslivet, for Vig festivalen og for de mange sportslige succeser det er blevet til igennem årene, men han erkender, at entusiasmen er slidt ned, de administrative opgaver for mange, og så er han ikke bleg for at adressere hvorfra en del af idrætslivets trængsler stammer.

»En af de ting jeg har oplevet som rigtig sørgerligt, er, at kommunen ikke har en idrætspolitik. I forhold til foreningslivet siksakker man sig igennem. Der er ingen politisk debat om, hvad kommunen egentlig vil på området. Det er ellers en debat vi gerne ville have, men i dag er foreningerne bare overladt til sig selv, og der sker intet udviklende i den kommunale kulturforvaltning. Det er ikke dem, der taget teten til noget som helst. Dem hører vi først fra, når der er modvind, og de er nødt til at tage en kontakt. Det betyder at en del af kommunens idrætsanlæg er nedslidte, og tingene skal nærmest falde fra hinanden, som i Asnæs-Grevinge hallen, før der bliver gjort noget. Det er trist, og jeg må indrømme, at da jeg sad i byrådet, så formåede jeg heller ikke at ændre på det, for flertallet i byrådet er mere interesseret i teater og kunst end foreningslivet. Det er kun, hvis man rammer borgmesteren på den rigtige dag med et projekt, og han bærer det ind i forvaltningen, at der sker noget. men der er vel ikke stemmer nok i foreningerne, og det er virkelig trist. Der er en risiko for at byrådet bliver for enøjet, og kun ser de finkulturelle ting, som byrødderne selv bedst kan lide. Dengang vi havde et fodboldhold i danmarksserien, så var det kun Vagn Ytte Larsen (S) og Erik Winther (Nyt Odsherred) vi så, resten af byrådet så vi aldrig, og derfor håber jeg også, at vi efter valget får flere lidt yngre medlemmer som har børn og er aktive i breddeidrætten, valgt ind,« siger han.

Fritidsjob i Sommerland Sjælland, weekendkæreste, eget firma med salg af biobrændsel, hus med kæmpe grund og tre voksne børn i 30`erne, den ene med bopæl i Australien. Torben Møller har rigeligt at se til. Energien og entusiasmen har båret ham langt, men den 30.maj for 10 år siden ramte hans livs sorg ham, da hans hustru døde pludseligt, og han erkender, at tiden er indhyllet i et kulsort skær. Her var foreningslivets mange venskaber og ikke mindst gode naboer, dem, der sikrede at livsmodet langsomt vente tilbage.

»Det er stadig ubegribeligt at det skete, og det var ganske forfærdeligt. Jeg taler med dem, der bor her omkring og som kendte hende, om, at der er gået 10 år siden det skete. Når den slags sker, så ændrer det ens liv fuldstændigt. Pludselig skulle jeg til at vænne mig til et liv alene, og da børnene jo var rejst hjemmefra, så var der mange stunder alene i et tomt hus. Jeg var glad for, at jeg havde foreningslivet, og fantastiske naboer, med faste spiseaftaler, som kunne fylde tiden ud. Dengang var jeg nødt til at gribe fat i mig selv, og det hjalp foreningslivet mig helt sikkert med, så det er jeg taknemmelig for,« siger han