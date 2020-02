Odsherred Zoos direktør Joan Thygesen er rørt over den hjælpsomhed, som zoo-folket mødte, da der pludselig var alt for meget vand i søen, og oversvømmelsen blev kritisk for zebuerne. Privatfoto

Krise i zoo: Beredskabet hjalp zoo af med vandet

Oversvømmelsen kom, da regnvandet fik en sø i den store fold til at gå over sine bredder.

- Der har vi zebuerne. Deres passage hen til deres hus blev mindre og mindre og var til sidst kun to meter. Det er livsvigtigt for dem at kunne gå tørskoet rundt og komme ind i et tørt hus og sove, forklarer hun.