Krise i sudhedsplejen: Slut med sundhedstjek af skolebørn

Odsherred - 17. april 2021 kl. 11:27 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen

- Med mindre vi får ansat flere sundhedsplejersker, så bliver vi nødt til at lukke ned for hele skolesundhedsplejen fra den 1. august, siger afdelingsleder for børnesundhed i Odsherred Kommune, Hanne Lund Larsen.

Kommunens sundhedspleje har længe været presset, fordi der var for få sundhedsplejersker i forhold til antallet af opgaver. Da tre sundhedsplejersker sidste år gik på pension, var der fem sundhedsplejersker tilbage. Stillingerne har været slået op flere gange, men der er ikke kommet en eneste ansøgning.

Ifølge bekendtgørelse om forebyggende sundhedsydelser for børn og unge, er det en kommunalbestyrelses pligt »at tilrettelægge den kommunale sundhedstjenestes opgaver, så den forebyggende og sundhedsfremmende indsats over for alle børn og unge i videst muligt omfang fremmes«. Det er en række af disse lovpligtige opgaver, som de fem sundhedsplejersker ikke længere kan overkomme. Tirsdag behandlede børne- og uddannelsesudvalget problemstillingen, men valgte, at udsætte en beslutning til maj.

- Det kunne jo tænkes, at noget af det sundhedsplejerskerne gør i dag ikke er lovgivningsmæssigt nødvendigt, og så kan vi lade være med, at gøre det, siger formand for børne- og uddannelsesudvalget, Søren With (S).

Den mulighed afvises af Hanne Lund Larsen.

- Der er ingen områder, hvor der bliver gjort for meget. Vi har været nødt til at prioritere spæd- og småbørn med hovedvægt på nyfødte og deres forældre. Men hele det generelle tilbud til skolerne og skolesundhedsplejen kan vi ikke overkomme længere. Vi giver ikke pubertetundervisning i 5. klasse eller seksualundervisning til elever i 8. klasse. Der er ikke længere samtaler med forældre og børn i dagtilbudområdet, Når vi ikke har de forebyggende samtaler, så fanger vi ikke de sundhedsmæssige problemer, som ellers er en af sundhedsplejens kerneopgaver, siger Hanne Lund Larsen.